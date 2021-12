Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbrecher wird gestört

Pforzheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Pforzheim ist am vergangenen Mittwoch der Täter gestört worden.

Der bislang unbekannte Täter hebelte zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr an einer Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße die Wohnungseingangstüre auf. Vermutlich wurde der Täter durch im Haus stattfindende Umzugsarbeiten gestört, weshalb er von der weiteren Tatausführung abließ. Ob dennoch Etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

