Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unbekannter streift entgegenkommendes Auto und fährt davon - Orangener Pkw gesucht

Nagold (ots)

Einfach weitergefahren ist ein noch unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen bei Nagold, nachdem er ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift hat.

Der Fahrer eines Ford Focus war gegen 8 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße (Kreisstraße 4344) zwischen Vollmaringen und Gündringen unterwegs, als ihm der Unbekannte in einem orangenen Auto entgegenkam. Letzterer fuhr hierbei offensichtlich zu weit links, sodass sich die beiden Fahrzeuge streiften und am Ford Sachschaden in dreistelliger Höhe entstand. Ohne sich jedoch in irgendeiner Weise um den Vorfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des orangenen Wagens in Richtung Vollmaringen weiter.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten orangenen Pkw oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell