POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beifahrerin bei Unfall verletzt

Pforzheim (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag in Pforzheim ereignet hat. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 15:10 Uhr auf der rechten Fahrspur der Kreuzstraße in Richtung Stadtmitte. Als er sein Fahrzeug wenden wollte, übersah er die auf dem linken Fahrstreifen in gleiche Richtung fahrende 25-jährige BMW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

