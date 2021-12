Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall Autobahn 8: ein Leichtverletzter

Pforzheim (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8.

Kurz nach 6 Uhr befuhr ein 57-jähriger Iveco-Fahrer die Bundesautobahn von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart und fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord auf einen Lkw der Marke Mercedes-Benz auf. Der Iveco-Fahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit der linken Heckseite des langsam vorausfahrenden Lkw. Der 57-Jährige wurde beim Verkehrsunfall leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 51-jährige Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt und konnte mit seinem Lkw nach der Unfallaufnahme selbständig die Unfallstelle verlassen. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Fahrbahn musste diese teil- und zeitweise gesperrt werden, so dass es zur Staubildung kam. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell