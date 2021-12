Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 06.12.2021, und Mittwoch, 08.12.2021, 21:20 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus in der Nordstadt ein und durchwühlten das Inventar.

Offenbar schlug der unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe des Anwesens in der Straße "Alter Göbricher Weg" ein und entriegelte hierdurch das Fenster. So gelangte der Täter ins Innere. Seine Flucht nach draußen verlief wohl über ein weiteres Fenster. Was letztlich entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell