Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg

Sulz am Eck - Zeugen gesucht: 200 Heuballen angezündet

Wildberg / Sulz am Eck (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend rund 200 Heuballen im Bereich Wildberg / Sulz am Eck in Brand gesetzt. Gegen 20:30 Uhr wurden die neben der Kreisstraße 4355 zwischen Jettingen und Sulz am Eck inmitten einer Grünfläche gelagerten Heuballen brennend festgestellt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Jettingen, Wildberg und Sulz am Eck führten Löschmaßnahmen durch, jedoch war es schließlich erforderlich, die Heuballen unter Aufsicht kontrolliert abbrennen zu lassen. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer auf der nahe gelegenen Kreisstraße bestand nicht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 14.000 Euro. Nach den bisherigen Feststellungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

