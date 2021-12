Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit Rettungsfahrzeug - Unbekannter Autofahrer gesucht

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmittag ist es zu einem Unfall unter der Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges gekommen.

Gegen 14 Uhr befuhr ein Rettungsfahrzeug die Büchenbronner Straße in Fahrtrichtung Büchenbronn. An der dort eingerichteten Baustelle auf dem rechten von zwei Fahrstreifen für dieselbe Richtung, endet dieser. Die Führerin des Rettungsfahrzeuges wollte sich im Reißverschlussverfahren deshalb auf den linken Fahrstreifen einordnen, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer noch vorbeifuhr und das Reißverschlussverfahren offenbar ignorierte. Die Fahrerin des Rettungswagens wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei streifte das Rettungsfahrzeug eine Baustellenbeschilderung. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Pkw-Fahrer, von dessen Auto bislang nur bekannt ist, dass es schwarz ist, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrspolizeiinspektion bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Pkw oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

