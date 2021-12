Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unter Medikamenteneinfluss Auto gefahren

Freudenstadt (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist das Ergebnis der offensichtlich unsicheren Fahrweise einer 71-Jährigen, die in Freudenstadt und Umgebung unterwegs gewesen ist.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, eine Suzukifahrerin auf der Bundesstraße 28 von Aach nach Freudenstadt. Die Autofahrerin soll bei erlaubten 100 km/h durchweg mit etwa 30 km/h gefahren sein. Hinzu kamen offenbar starke Schlangenlinien. Kurz darauf sollte die 71-Jährige durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale und das Blaulicht der Kollegen wurden aber missachtet. Weitere Beamte sperrten eine Straße mit ihrem Streifenwagen. Die 71-Jährige fuhr jedoch an der Sperre, ohne stehen zu bleiben, vorbei. Den eingesetzten Beamten gelang es im weiteren Verlauf, die Fahrerin dennoch zum Anhalten zu bringen. Wohl aufgrund übermäßigen Medikamentenkonsums war die Frau nicht mehr in der Lage, ihr Auto sicher zu führen. An dem Suzuki konnten etliche Beschädigungen festgestellt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand war das Fahrzeug in Altensteig in einen Unfall verwickelt gewesen. Ermittlungen sind diesbezüglich noch im Gange. Eine Einschätzung der Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht möglich. Die Beamten behielten den Führerschein ein und die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Steffen Heidt, Pressestelle

