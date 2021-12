Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Pforzheimer Oststadt eingebrochen und haben mitunter Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter gegen 5 Uhr in der Früh eine Türe der Gaststätte in der Lindenstraße auf und gingen offenbar gezielt zu den darin aufgestellten Spielautomaten. Diese wurden gewaltsam geöffnet und das Bargeld entnommen. Die konkrete Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Steffen Heidt, Pressestelle

