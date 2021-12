Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zeugen gesucht: Einbrüche in Schule und Mehrzweckhalle

Birkenfeld (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag bis Montag in die Grundschule sowie Sport- und Mehrzweckhalle in Gräfenhausen eingebrochen.

Nach Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen Freitag, 21 Uhr und Sonntag, 11:15 Uhr gewaltsam in die Grundschule und im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Sport-/Mehrzweckhalle in der Schulstraße ein. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen zu den Einbrüchen in der Ortsmitte bzw. Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

