Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in Laden und Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In einen Laden sowie eine Gaststätte sind Unbekannte von Donnerstag auf Freitag in Pforzheim eingebrochen.

In der Ebersteinstraße warfen die Täter im Zeitraum von Donnerstagabend auf Freitagmorgen mit einem Stein die Fensterscheibe eines dortigen Ladens ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort entwendeten sie einen kleineren Bargeldbetrag.

Ein Geldspielautomat war offenbar das Ziel von Einbrechern in einer Gaststätte in der Güterstraße. Hier drangen die Täter zwischen Donnerstag- und Freitagabend in die Räumlichkeiten ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Höhe des aus dem Automaten entwendeten Bargelds steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell