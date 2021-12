Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - 19-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Schwer verletzt worden ist in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger bei Baiersbronn während Streitigkeiten. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 500 zu einem zufälligen Treffen zweier Personengruppen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten hierbei die beiden Gruppen miteinander in Streit. Dabei verletzte ein 18-Jähriger den 19-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer schwer. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Jürgen Wagensommer, Pressestelle

