POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringt in Wohnung ein - Zeugen gesucht

In eine Wohnung eingedrungen ist ein noch Unbekannter am Freitagabend in Pforzheim-Brötzingen.

Der Täter brach gegen 18 Uhr eine Türe auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere des Mehrfamilienhauses in der Kirchenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es liegt eine Personenbeschreibung des Einbrechers vor. Demnach soll es sich um einen dunkel gekleideten, etwa 1,80 Meter großen, circa 30 Jahre alten Mann mit korpulenter Statur und möglicherweise dunklen Haaren handeln.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

