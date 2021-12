Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Betrunkener Autofahrer gestoppt

Ispringen (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen in Ispringen einen betrunkenen Autofahrer angehalten.

Am Freitagmorgen um 08:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 621 von Eisingen in Richtung Ispringen. In Höhe einer Einmüdung am Ortsrand wurde der Pkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte der 53-Jährige derartige Ausfallerscheinungen, dass ein Atemalkoholvortest mit ihm durchgeführt wurde. Hierbei stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille fest. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell