POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Mehrere Straftaten durch Autofahrer verwirklicht

Gleich mehrere Tatbestände verwirklichte ein 63-jähriger Mann, der am Samstagabend in Neuenbürg mit einem Dacia unterwegs gewesen ist.

Gegen 21:00 Uhr wurde in der Wildbader Straße ein Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw gemeldet. Der Unfallfahrer fuhr im Anschluss einfach davon. Noch nahe der Unfallörtlichkeit bemerkten Beamte des Polizeireviers Neuenbürg das gesuchte Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 63-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Obendrein nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholvortest ergab etwa 1,5 Promille. Ferner war der von ihm gefahrene Dacia als gestohlen gemeldet worden. Am Dacia entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Der Sachschaden am zuvor beschädigten Mercedes wird auch auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der 63-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige mit mehreren Tatvorwürfen.

