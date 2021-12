Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Königsbach-Stein (ots)

Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, ist am Samstag um 14.05 Uhr ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Porsche von der Unfallstelle geflüchtet. Der 69-jährige befuhr zum Zeitpunkt des Unfalls die Ankerstraße in ortsauswärtiger Richtung und streifte hierbei einen entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 22-jährigen Fahrerin. Ohne anzuhalten fuhr der 69-jährige weiter in Richtung Walzbachtal-Wössingen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nach dem Unfallflüchtigen konnte eine Streife des Polizeireviers Neuenbürg den Fahrer des gesuchten Porsche auf der Landstraße in Richtung Wössingen anhalten. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der 69-jährige Fahrer des Porsche massiv unter alkoholischer Beeinflussung stand. Nach Erhebung einer Blutprobe bei dem Fahrer musste auch dessen Führerschein sichergestellt werden. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 EUR.

PP Pforzheim, FLZ, Eberle PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell