Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Zeugen gesucht: Falsche Polizeibeamte erbeuten über 25.000 Euro

Alpirsbach (ots)

Betrüger setzten am Donnerstagmittag eine 84-jährige Frau in Alpirsbach so unter Druck, dass sie über 25.000 Euro erbeuten konnten. Die Täter meldeten sich in der bekannten Masche und teilten der Frau mit, dass man eine Liste bei Verdächtigen gefunden habe und nun ihr Hab und Gut in Gefahr sei, da ein Einbruch bevorstehe. Die Täter nutzten die Angst der Frau so aus, dass es zu einer Übergabe von Wertsachen kam. Die Übergabe fand im Bereich der Hauptstraße gegen 15.30 Uhr statt.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle Haare (zum Scheitel gekämmt), schmales und helles Gesicht. Er trug eine medizinische Maske, eine dunkelblaue Winterjacke und eine dunkle Hose.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536-0, in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim startete am 30.11.2021 eine Kampagne zum Thema falsche Polizeibeamte. Informationen zur Kampagne:

https://pppforzheim.polizei-bw.de/2021/11/30/wir-stehen-auf-gegen-falsche-polizeibeamte-eine-kampagne-des-lka-b-w-und-des-pp-pforzheim/

Wichtige Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf.

- Reden Sie mit Familienangehörigen oder mit Bekannten über solche Anrufe.

- Verständigen Sie die Polizei unter Notruf 110!

- Wir sind für Sie rund um die Uhr erreichbar!

Weitere Tipps der Polizei-Beratung:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell