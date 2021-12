Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Fußgängerin von Pkw erfasst

Alpirsbach (ots)

Am Donnerstagmittag ist eine 16-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einer Pkw-Lenkerin angefahren und leicht verletzt worden.

Die 16-Jährige beabsichtigte gegen 12:10 Uhr die Hauptstraße über den Fußgängerüberweg auf Höhe des Haus des Gastes zu queren und wurde hierbei vom Mercedes-Benz einer 83-jährigen Fahrerin erfasst. In der Folge musste die durch die Kollision verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin hat mit einer Anzeige zu rechnen.

Michael Wenz, Pressestelle

