POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Maskierte überfallen Tankstelle: Zeugen gesucht

Zwei unbekannte maskierte Täter haben am Donnerstagabend mit Pistole bewaffnet eine Tankstelle an der Wilferdinger Straße überfallen.

Nach Stand der Ermittlungen betraten am Donnerstag, kurz vor 20:00 Uhr, zwei Maskierte den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Wilferdinger Straße, wobei einer der Beiden unter Vorhalt einer Pistole Geld forderte. Eine weitere Person stand außerhalb des Verkaufsraums Schmiere. Nachdem den Tätern von dem Mitarbeiter der Tankstelle ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich ausgehändigt wurde, flüchteten die Täter in Richtung Bundesstraße 10. Der bewaffnete Täter wird beschrieben als männliche Person, südländischer Typ, 17-18 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, schlank und war bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkler Steppjacke, weißen Turnschuhen und schwarzer Sturmhaube. Er hatte einen schwachen dunklen Ober- und Unterlippenbart. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent. Die zweite Person war kleiner, circa 160 Zentimeter groß, etwas breiter gebaut, zwischen 16-18 Jahren alt und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit der Aufschrift "Adidas", einem schwarzen Pullover, weißen Nike-Sportschuhen und einem schwarzen Kopftuch.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 07231 186-4444 rund um die Uhr entgegen.

