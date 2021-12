Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Einbruch in Schulzentrum

Landkreis Freudenstein (ots)

Einen Tresor aufgeflext haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, nachdem sie durch ein Fenster in das Schulzentrum in Dornstetten eingedrungen sind.

In der Nacht von Mittwoch, 20:00 Uhr, auf Donnerstag, 06:45 Uhr, drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Schulzentrum in Dornstetten ein. Im Gebäudeinnern wurden nach Aufbrechen weiterer Türen und Schränke die Büroräumlichkeiten durchsucht. Ein aufgefundener Tresor wurde aufgeflext und ein mittlerer 3-stelliger Bargeldbetrag entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 zu wenden.

