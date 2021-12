Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto liegt nach Verkehrsunfall auf Dach

Pforzheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in Pforzheim ereignet hat.

Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 10:00 Uhr die Büchenbronner Straße in Fahrtrichtung Pforzheim. An der Einmündung zur Kaiser-Friedrich-Straße verliert er offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stößt gegen einen in der Kaiser-Friedrich-Straße stehenden Mercedes eines 69-jähriger Mannes und bleibt auf dem Dach in Unfallendstellung liegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Steffen Heidt, Pressestelle

