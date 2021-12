Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zwei schwerverletzte nach Unfall

Altensteig (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 348 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzt haben.

Gegen 07.00 Uhr befuhr eine 42-jährige Skoda-Fahrerin die Landesstraße 348 von Wart in Richtung Berneck, als sie aus derzeit nicht näher bekannten Gründen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. In der Folge stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden 56-jährigen VW-Fahrer zusammen. Hierbei verletzten sich beide Fahrer schwer und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

