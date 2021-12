Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Mittwochabend bei Illingen ereignet hat.

Eine 20-jährige Toyota-Fahrerin befuhr gegen 18:00 Uhr die B10 von Vaihingen in Richtung Illingen. Die Frau beabsichtigte in Richtung Roßwag auf die K4507 abzubiegen, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein ihr folgender Autofahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen. Die folgende 24-Jährige in ihrem VW kollidierte offenbar aufgrund Unachtsamkeit mit dem Toyota der 20-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell