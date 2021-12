Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Nach Verkehrsunfall in Notlage geraten

Pforzheim (ots)

In Notlage geraten ist eine Frau deren Mann bei einem Verkehrsunfall in Straubenhardt verletzt wurde.

Der 81-jährige Ehemann wurde am frühen Mittwochabend Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt, sodass er kurzfristig über Nacht in ein umliegendes Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden musste. Seine Ehefrau ist derzeit auf häusliche Pflege durch ihn angewiesen. Bis spät in die Nacht hinein konnten Nachbarn die Aufsicht bei der Frau übernehmen. Während der Nacht waren Polizeibeamte zur Stelle falls Hilfe benötigt worden wäre. Am nächsten Morgen übernahm die zuständige Behörde die weitere Versorgung der 80-Jährigen. Ein Beispiel für ein gelungenes Miteinander zwischen Bürgern und Behörden.

Steffen Heidt, Pressestelle

