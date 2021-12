Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro ist das Ergebnis eines Fahrzeugführers, der sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Fahrzeuges gesetzt hat.

Der 62-jährige Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 17:55 Uhr mit seinem BMW die Güterstraße in Richtung Bayernstraße. An der Einmündung zur Ispringer Straße kollidierte er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem geparkten Ford am rechten Fahrbahnrand. Ein durch den Knall aufmerksam gewordener Passant verständigte folglich die Polizei. Der Autofahrer befand sich noch in seinem Fahrzeug als die Beamten eintrafen. Er reagierte auf keinerlei Kontaktversuche. Die Beamten mussten letztlich eine Türe des Fahrzeuges öffnen und dem Mann beim Aussteigen behilflich sein. Ein Alkoholvortest schlug aufgrund der übermäßigen Alkoholisierung mehrmals fehl. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholgehaltes im Blut entnommen. Der Führerschein wurde durch die Beamten einbehalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

