POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Autofahrer fährt Fahrradfahrer an und flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer und ein flüchtender Verursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Mittwochmittag in Nagold ereignet hat.

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer fuhr gegen 12:30 Uhr in Nagold von der Friedhofstraße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Freudenstädter Straße wieder verlassen. Hierbei wurde er von einem bislang unbekannten Autofahrer seitlich touchiert, sodass der Fahrradfahrer zu Boden fiel. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Unfall ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

An der Unfallstelle befanden sich mehrere Verkehrsteilnehmer und Ersthelfer. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 93050 in Verbindung zu setzen.

