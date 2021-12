Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Berauscht mit E-Scooter vor Polizei geflüchtet

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend war ein offenbar unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehender Mann mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen.

Gegen 22:10 Uhr fiel der Scooter-Fahrer einer Streife des Polizeireviers Mühlacker auf, als er mit seinem Gefährt die Vetterstraße in Mühlacker befuhr. Die Halteanweisungen der Beamten missachtete der 29-Jährige und flüchtete zunächst mit seinem E-Scooter. Diesen ließ er kurz darauf stehen und rannte zu Fuß weiter. Die Beamten konnten ihn in der Lienzinger Straße einholen und kontrollieren. Ein Drogenvortest schlug positiv auf mehrere Substanzen an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell