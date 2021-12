Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Warnmeldung/ Falsche Polizisten: Täter agieren immer dreister

Freudenstadt (ots)

Unbekannte setzten eine 96-Jährige aus Freudenstadt am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit Schockanrufen besonders unter Druck. Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt die Frau einen Anruf von einer männlichen Person. Der Mann gab sich als Thorsten Steinmetz des Raub- und Betrugsdezernats Freudenstadt aus. In der bekannten Masche teilte er der 96-Jährigen mit, dass man eine Liste bei Verdächtigen mit ihrer Adresse gefunden hätte. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde die Frau an die Leitstelle des Polizeinotrufs 110 weitergeleitet. In der Folge wurde die Frau unter Druck gesetzt.

Die 96-Jährige reagierte jedoch richtig und verständigte die Polizei. Im Nachgang agierten die Täter allerdings weiter.

Zur Anzeigenaufnahme bekam die Frau zunächst Besuch von Polizeibeamten der Kriminalpolizei. Dies spähten die Täter offensichtlich aus und nutzten dies, um die Frau in der Folge erneut unter Druck zu setzen. Um das Vertrauen in die Polizei auszunutzen, versuchten sie der Frau zu erklären, nachdem nun Polizeibeamte vor Ort waren, dass man nun Geld- und Wertgegenstände sichern müsse. Hierbei nutzten die Täter die Rufnummer des Polizeireviers Freudenstadt.

Die Frau reagierte wieder richtig, beendete das Gespräch und informierte die Sachbearbeiter über die erneuten Anrufe der Betrüger.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf!

- Trauen Sie nicht den angezeigten Nummern im Display Ihres Telefons!

- Beenden Sie solche Gespräche und rufen Sie die Polizei unter dem Polizeinotruf 110 an!

- Betätigen Sie in keinem Fall die Rückruftaste oder Wahlwiederholung!

- Beachten Sie die Präventionstipps der Polizei!

Das Polizeipräsidium Pforzheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg starteten am 30.11.2021 eine Kampagne zum Thema falsche Polizeibeamte. Informationen zur Kampagne erhalten Sie auf den Facebook- und Twitter-Kanälen der Polizei Pforzheim und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg oder auf www.polizei-pforzheim.de.

Weitere Tipps der Polizei-Beratung:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Dirk Wagner, Pressestelle

