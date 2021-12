Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung zwischen Fahrgast und Busfahrer - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Streit an Bushaltestelle im Stadtteil Sonnenhof hat vor wenigen Wochen in Schlägerei gemündet.

Bereits am Dienstag, 16.11.2021, gegen 18:30 Uhr, wollten ein 19-Jähriger und seine 17-jährige Begleiterin an der Haltestelle Konrad-Adenauer-Straße in Pforzheim in den dort wartenden Linienbus über die hinteren Türen in den Bus einsteigen. Da der 57-jährige Busfahrer lediglich die vorderen Türen für den Ein- und Ausstieg geöffnet hatte, begab sich das Paar an die Vordertür, wo es unmittelbar zu einem Streit zwischen den Parteien kam. Während der Busfahrer später gegenüber den verständigten Polizeibeamten schilderte, unvermittelt von dem 19-Jährigen angegriffen worden zu sein behauptete dessen Freundin, der Busfahrer habe sie außerhalb des Busses versucht zu treten. Hierauf sei es zwischen dem Busfahrer und ihrem Freund zu einer handfesten Schlägerei gekommen. Der Busfahrer erlitt hierdurch eine blutende Verletzung im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem 19-Jährigen der Verdacht auf Drogenkonsum vorlag, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Die Beteiligten schilderten den Verlauf der Auseinandersetzung abweichend, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen sucht. Wer Angaben zum Geschehen machen kann wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

