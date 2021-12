Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrüche in zwei Pforzheimer Geschäfte

Pforzheim (ots)

Zwei zerstörte Eingangstüren und ein Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich sind die Bilanz einer Diebestour von Einbrechern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 02:50 Uhr und 03:30 Uhr ereigneten sich gleich zwei Einbrüche in den Pforzheimer Stadtbereichen "Südweststadt" und "Nordstadt". Die Täter warfen hierbei mit einem Stein die Glaseinsätze der Eingangstüren der Geschäfte ein und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeiten. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 entgegen.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell