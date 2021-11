Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand einer Arbeitsmaschine fordert zwölf leicht verletzte Personen

Pforzheim (ots)

Zwölf leichtverletzte Personen und ein hoher, noch nicht bezifferbarer Sachschaden sind die Folgen des Brandes einer Arbeitsmaschine in einer Pforzheimer Firma.

Am späten Montagnachmittag musste die Feuerwehr gegen 17 Uhr in einer Firma im Gewerbegebiet "Altgefäll" den Brand einer Arbeitsmaschine löschen. Mitarbeiter versuchten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte den Brand selbstständig zu löschen. Hierbei erlitten die zwölf Mitarbeiter nach derzeitigem Stand leichte Rausgasintoxikationen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar; es steht eine technische Ursache im Raum.

Steffen Heidt, Pressestelle

