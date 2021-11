Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettendiebe brechen in Kiosk ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In einen Kiosk eingebrochen sind Unbekannte am Sonntagmorgen in der Pforzheimer Nordstadt.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 2 und 8 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt ins Innere des Kiosks in der Güterstraße. Dort stahlen sie mitunter mehrere Zigarettenschachteln. Der Diebstahlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

