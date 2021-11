Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto gestohlen: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Vermutlich am Sonntagmorgen wurde in Pforzheim-Eutingen ein Dacia aus einer Garage entwendet.

Nach Stand der Ermittlungen kam es am Sonntag im Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Fritz-Neuert-Straße zu einem Diebstahl eines schwarzen Dacia Duster im Wert von etwa 8.000 Euro. Am Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen PF-UK 1307 angebracht. Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl in der Fritz-Neuert-Straße oder zum Verbleib des schwarzen Sport Utility Vehicle (SUV) geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefonnummer 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

