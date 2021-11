Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisiert gegen Blumenkübel gefahren und geflüchtet

Remchingen (ots)

Mit über 1,8 Promille kollidierte am Sonntag ein 60 Jahre alter VW-Fahrer mit einem Blumenkübel in Singen und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Ein aufmerksamer Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit auf dem angrenzenden Sportgelände befand, hörte gegen 11:35 Uhr den lauten Knall, der durch den Unfall in der Dajastraße verursacht worden war. Mit einem weiteren Zeugen fuhr er anschließend dem Flüchtigen hinterher. Im Bereich der Burgunderstraße in Singen blieb der 60-Jährige schließlich mit seinem VW stehen und die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg nahmen sich ihm an. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Weiterhin wurde ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. An seinem Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell