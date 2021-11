Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannter dringt in Pkw ein

Remchingen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Samstag 16.30 Uhr und 23.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in einen in der Bahnhofstraße abgestellten Smart eingedrungen. Dabei erbeutete er einen Rucksack mit Kleidung und einer geringen Menge Bargeld.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 / 186 3211, in Verbindung zu setzen.

