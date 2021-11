Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisiert Unfälle auf Parkplatz verursacht

Remchingen (ots)

Ein 57-Jähriger stieß am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Wilferdingen zunächst mit einem Einkaufswagen zusammen und im Anschluss mit einem geparkten Opel. Der Fremdschaden wird bislang auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 57 Jahre alte Fahrer gegen 15:15 Uhr mit seinem BMW den in der Raiffeisenstraße gelegenen Parkplatz, um dort in einer Parkplatzreihe einzuparken. Hierbei streifte er den Einkaufswagen einer Frau, welche gerade dabei war, ihr Fahrzeug zu beladen. Aufgrund der Kollision prallte der Einkaufswagen gegen einen geparkten Ford. Der Sachschaden ist hier noch Gegenstand der Ermittlungen. Beim weiteren Einparkversuch in eine andere Parkbucht streifte der BMW-Lenker dann einen geparkten Opel. Hierdurch wurde dessen linke Fahrzeugseite beschädigt. Bei einem Atemalkoholvortest wurde ein Wert von rund 2,4 Promille angezeigt. Der 57-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde das Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

