POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Wohnungseinbruch

Schömberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitagabend gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Nelkenstraße verschafft.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Unbekannten am Freitag gegen 20.45 über eine Kellertüre in das Wohnhaus ein und gelangten so in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel.: 07051 161 3511, in Verbindung zu setzen.

