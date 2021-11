Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbrüchen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am späten Mittwochabend haben zwei noch unbekannte Täter vier Fahrzeuge in Pfalzgrafenweiler aufgebrochen.

Die beiden Täter drangen am Mittwoch, gegen 23.00 Uhr in ein umzäuntes Betriebsgelände in der Dieselstraße ein, schlugen an vier parkend abgestellten Fahrzeugen die Heckscheiben ein und gelangten in eines der Fahrzeuge. Die Ermittlungen hinsichtlich Diebesgut dauern an. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 telefonisch zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell