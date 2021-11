Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hoher Schaden: Unbekannte erbeuten Deko-Diamanten

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Ladengeschäft am Donnerstagfrüh gegen 02.35 Uhr in der Bleichstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen Unbekannte ein Schaufenster ein und konnten eine Schachtel mit vermeintlich wertvollem Inhalt erbeuten.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Schachtel mit Deko-Diamanten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

