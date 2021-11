Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Stangenweise Zigaretten entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Gechingen (ots)

Zigaretten im Wert von rund 23.000 Euro entwendete am Dienstag ein unbekannter Täter aus einem Einkaufsmarkt in Gechingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 23.11.2021, 13:00 Uhr und Dienstag, 23.11.2021, 21:00 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Warenlager des Marktes. Dort wurden gesicherten Behältnisse aufgebrochen und mehrere hundert Stangen des Rauchguts entwendet. Im Bereich des hinteren Warenlagers wurde in diesem Zusammenhang, gegen 19:00 Uhr, ein verdächtiger Mann beobachtet, der wie folgt beschrieben werden kann: Sein Alter wird auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er war rund 180 cm groß, von schlanker Statur und trug einen langen, dunklen Mantel sowie eine Baseballmütze. Auffällig war sein mitgeführter großer, brauner Papiersack. Der Gesuchte soll schließlich in einen roten Kleinwagen eingestiegen und davongefahren sein.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell