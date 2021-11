Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Tier ausgewichen: auf Autodach zum Liegen gekommen

Dornstetten (ots)

Ein Verletzter und etwa 6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochabend in Dornstetten, im Bereich der Jägermühle.

Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 20:25 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Glatten kommend in Richtung Hallwangen. Wohl weil er einem Tier ausweichen musste prallte er in den Straßengraben und kam danach mit seinem Auto auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige konnte sich selbständig aus seinem stark beschädigten Audi befreien. Durch den Unfall wurde der Mann verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Allgemeiner Hinweis für Verkehrsteilnehmer: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit mit Wild im Bereich der Straße. Wird ein Tier am Straßenrand entdeckt, sollte man kontrolliert abbremsen, abblenden, hupen sowie erforderlichenfalls anhalten und Warnblinklicht einschalten. Beim unkontrollierten Ausweichen kann das Auto ins Schleudern geraten und gegebenenfalls (mit dem Gegenverkehr) verunfallen.

Michael Wenz, Pressestelle

