Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS/ NRW) Freudenstadt

Bergisches Land - Soko Pfad: Identität der toten Frau geklärt - Festnahme eines Tatverdächtigen

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Wie bereits berichtet wurde am Samstag, den 11.09.2021, gegen 13.00 Uhr, der Leichnam einer Frau in einem Waldstück von einem Pilzsammler entdeckt. Der Fundort befindet sich an einem Pfad oberhalb eines Parkplatzes an der Bundesstraße 28, etwa 800 Meter nach Kniebis in Richtung Freudenstadt. Der Leichnam war teilweise verbrannt.

Zur Identifizierung der Frau wurden neben Ermittlungen und Untersuchungen auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg ein Phantombild sowie zwei Tattoos veröffentlicht. Durch eine offensive Pressearbeit, zahlreiche Berichterstattungen in den Medien sowie Beiträgen in den sozialen Medien ging mittlerweile ein Hinweis ein, wodurch die Identität der Frau geklärt werden konnte.

Bei der Frau handelt es sich um eine 36-jährige Frau, die in Polen geboren ist und im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen wohnhaft war. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde mit Kräften des Polizeipräsidiums Pforzheim, Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Wuppertal heute ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem näheren sozialen Umfeld der Frau.

Die Hintergründe der Tat sowie der Tatablauf sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Sonderkommission Pfad. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bedankt sich für die große Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung durch die Medien sowie den Bürgerinnen und Bürger für die Berichterstattungen, die Beiträge in den sozialen Medien sowie die vielen Hinweise.

Dirk Wagner, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Sama Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell