Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger am Dienstagnachmittag in Pforzheim, als ihn ein Auto erfasste.

Eine 54-jährige Autofahrerin war gegen 16 Uhr auf dem Hohwiesenweg in westliche Richtung unterwegs, dabei stand die Sonne offensichtlich ziemlich tief, sodass sie möglicherweise geblendet wurde. Im weiteren Verlauf erfasste sie mit ihrem Fahrzeug einen 21-Jährigen Fußgänger, der auf der linken Fahrbahnseite in dieselbe Richtung unterwegs war. Der verhältnismäßig schmale Hohwiesenweg verfügt über keinen Gehweg. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell