Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Supermarkt

Heimsheim (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwochfrüh gegen 01.40 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Supermarkts in der Mönsheimer Straße. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Zur Fahndung waren ein Polizeihubschrauber und sieben Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell