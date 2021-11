Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus - Täter machten keine Beute

Pforzheim (ots)

Über das Wochenende drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Südweststadt ein - nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet.

In der Zeit zwischen Freitag, 19.11.2021 und Montag, 22.11.2021, 11:15 Uhr, verschafften sich die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Scheibe einwarfen und diese dann entriegelten. Die Täterschaft war wohl in mehreren Zimmern, nahm aber offensichtlich nichts an sich. Der Sachschaden am Fenster wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

