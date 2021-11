Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert am Steuer

Pforzheim (ots)

Am Montagabend nahm eine 42-jährige Frau offensichtlich trotz absoluter Fahruntauglichkeit am öffentlichen Straßenverkehr teil.

Nach derzeitigen Ermittlungen fiel die Frau mit ihrem BMW kurz nach 22:00 Uhr mehrfach auf, da sie unter anderem im Bereich der Kaiser-Friedrich-Straße ausstieg und herumschrie, um anschließend erneut in ihr Fahrzeug einzusteigen und über die Hildebrandstraße in die Steubenstraße zu fahren. Bei der anschließenden Kontrolle waren deutlich Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen bei der 42-Jährigen wahrnehmbar. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Sie musste im Anschluss ihr Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Weiterhin wird sich die Frau in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell