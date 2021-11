Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Diesel entwendet

Baiersbronn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20.11.2021, 19:00 Uhr und Montag, 22.11.2021, 05:00 Uhr entwendeten Unbekannte Diesel-Kraftstoff im Wert von rund 1.100 Euro.

Im genannten Zeitraum gingen die Täter zwei Lkw in Röt, in der Straße "Dorfwiesen" an. Mit Gewalt wurden die Tankstellenschlösser der geparkten Fahrzeuge überwunden und der Kraftstoff abgelassen.

