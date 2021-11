Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 8

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 8 in einem Baustellenbereich durch. Die in diesem Zeitraum höchst gemessene Geschwindigkeit lag bei 111 km/h bei erlaubten 60 km/h. Neben einem Bußgeld erwartet den Autofahrer nun ein Fahrverbot. Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Verkehrskontrollen fortführen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen ist.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit gibt folgende Internetseite: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/

Christian Schulze, Pressestelle

