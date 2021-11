Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Misslungener Überholvorgang mit Folgen - flüchtiger Skoda-Fahrer als Unfallverursacher gesucht

Wildberg (ots)

Bereits am Mittwochabend, 17.11.2021, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 296 ein Verkehrsunfall, an welchem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfallverursacher entfernte sich noch vor der Unfallaufnahme vom Unfallort. Personen wurden nicht verletzt.

Der gesuchte dunkle Skoda befuhr die Bundesstraße von Deckenpfronn in Richtung Stammheim. Offensichtlich verschätzte sich der Fahrer aber bei einem Überholvorgang. So befand er sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerade auf der Gegenfahrbahn, als ihm ein Pkw entgegenkam und eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Skoda-Fahrer wich in den Grünstreifen aus und kam dort kurzzeitig zum Stehen. Weitere nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls stark bremsen, wobei ein Smart-Fahrer auf einen weiteren Pkw, einen Skoda Fabia, auffuhr. Am Smart entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Skoda Fabia wird der Sachschaden auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und insbesondere auch zum gesuchten dunklen Skoda, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell