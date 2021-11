Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unbekannte dringen in Stadtkirche ein

Neuenbürg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20.11.2021, 14:30 Uhr und Sonntag, 21.11.2021, 09:00 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte in die evangelische Stadtkirche in Neuenbürg ein. Offensichtlich wurde hierbei nichts von Wert entwendet.

Der oder die Einbrecher beschädigten zunächst eine Tür des Kirchengebäudes in der Marktstraße und gelangten so ins Innere. Dort wurden dann mehrere Räume und Inventar durchsucht. Da die Kirche derzeit restauriert wird, ist nur ein geringer Schaden an den derzeit eingesetzten Behelfstüren entstanden.

Sabine Maag, Pressestelle

